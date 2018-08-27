Врачи узнали, когда "хороший холестерин" становится опасным

Как пишет MedDaily со ссылкой на Science Daily, молекулы липопротеинов высокой плотности задействованы в транспортировке холестерина из крови в печень (в выведении его из тела по сути). Они снижают риск атеросклероза. Многие исследования говорят: низкий уровень липопротеинов высокой плотности связан с болезнями сосудов и сердца.

Медики исследовали связь между уровнем липопротеинов высокой плотности и риском сердечного приступа или смерти на примере почти 6000 человек (средний возраст - 63 года). У большинства исследуемых были болезни сердца. Людей разбили на пять групп, исходя из уровня липопротеинов. Группы делились на: уровень менее 30 миллиграммов на децилитр крови, 31-40 миллиграммов, 41-50 миллиграммов, 51-60 миллиграммов, выше 60 миллиграммов.