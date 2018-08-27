Заметили отклонение в поведении ребёнка? Сразу бегите к специалисту!

У холерика очень большие проблемы с самообладанием и по этой причине он может навлечь на себя кучу бед. Недостаточный самоконтроль как раз и считается величайшим недостатком холерика. Когда он играет, учится или чем-то занимается, ему требуется спокойствие, а поскольку холерик может отреагировать даже на самый незначительный раздражитель, то любая мелочь способна выбить его из колеи. Даваемые холерику задания не должны требовать от него излишних усилий. Несмотря на то, что у него бывают моменты, когда любая трудность кажется ему легко преодолимой, иногда на него может навалиться хандра и чувство безразличия. В результате работа будет брошена на полпути.

Холерику нужно давать предельно чёткие учебные и рабочие задания. Также ему не стоит мешать во время работы. Задания не должны быть чрезмерно энергозатратными, иначе у холерика может возникнуть желание всё бросить. Общаясь с другими людьми, он может стать легко возбудимым. С ним можно поссориться даже из-за какой-то мелочи. С холериком не стоит спорить, поскольку ничто другое не выводит его из себя так сильно, как возражения. В пылу спора он попытается переговорить других, но если ему не удастся навязать свою точку зрения, он выйдет из себя. С учёбой у холериков, как правило, большие проблемы.

Сангвиник

Сангвиник – активный живчик, которому требуются интересные занятия. Он быстро привыкает к новой обстановке, легко сходится с незнакомыми людьми и рад вызовам. Сангвиники быстро вливаются в коллектив и с воодушевлением берутся за новые дела. Если же эффект новизны пропадает или от них требуют покопаться в деталях и заняться рутинной работой, сангвиники теряют всякий интерес и становятся апатичными. Для них важно не прошлое или будущее, а то, что происходит в настоящий момент. Сангвиники живут одним днём.

Во время учёбы и работы, а также в других делах сангвиники хотят соревноваться, спорить и испытывать свои силы разными способами. Приступить к учёбе или работе для них проще простого, но с доведением дела до конца у них могут возникнуть проблемы: эффект новизны пропадёт, а вместе с ним - и интерес сангвиника к делам. Неумение сосредоточиться может очень плохо сказаться на результатах их учёбы или труда.

Сангвиник – мастер общения с другими людьми. Его не смущают незнакомцы, поэтому он быстро вливается в общество и легко находит друзей. Однако он нетерпелив, ему требуются всё новые и новые впечатления - как наркоману доза, вследствие чего его общение может так и остаться поверхностным.