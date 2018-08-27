Заметили отклонение в поведении ребёнка? Сразу бегите к специалисту!

Люди развиваются и учатся до самой смерти, но какой ценой? Какие отклонения в поведении бывают у детей и что с ними делать? Тему на страницах «Учительской газеты» раскрыл преподаватель с 40-летним стажем и консультант-психолог с 30-летним стажем Тойво Нийберг.
Отклонения в поведении – что повышенная температура тела
Любому развитию всегда сопутствуют регресс и стагнация. «Отклонения в поведении сравнимы с лихорадкой, которая возникает по многим причинам, - считает детский психиатр Пирет Аавик. - Решение проблемы можно найти в том случае, если будут найдены как причина, так и способ её лечения». Это важная истина, поскольку не существует детей, которые без причины ведут себя плохо. Если проблемное поведение то и дело повторяется, существенно мешая другим детям и взрослым, непременно следует выявить его причину.
Не стоит игнорировать наличие проблем в поведении (когда подрастёт, всё само собой рассосётся), поскольку со временем они лишь усугубляются, разрастаются и намертво фиксируются, если на них не обращать внимания. Практика показывает, что когда на консультацию приходят родители вместе со своими детьми дошкольного возраста, имеющими серьёзные проблемы с поведением в школе, то проблемы эти почти всегда тянутся ещё с детского сада.
Основные причины
По большому счёту, причины плохого поведения бывают двух типов. В первую подгруппу входит всё, что связано с серьёзными особыми потребностями, как правило, не выявленными в дошкольном возрасте. Наиболее распространёнными отклонениями, оказывающими влияние на поведение ребёнка, являются умственная отсталость, нарушения аутистического спектра, а также синдром дефицита внимания и гиперактивности. Однако на поведение ребёнка отпечаток может наложить ещё и дефект речи или нарушения слуха. Если у учителя или родителя возникает подозрение на наличие у ребёнка особой потребности, нужно немедленно обратиться к специалисту – психологу, спецпедагогу или детскому психиатру.
Вторую и самую большую подгруппу причин неадекватного поведения составляют социальные факторы, т.е. нехватка опыта или умения общаться и вести себя согласно своему возрасту. Как правило, родителям таких детей самим не хватает знаний, чтобы преподать потомкам навыки социализации. Иногда же они просто не осознают важность этого.
Активные девиации
Непоседливость свойственна как холерикам, так и сангвиникам, и потому процент активных девиаций может доходить до 80 от общего количества отклонений в поведении. Если раньше чаще всего в глаза бросалось девиантное поведение подростков, то теперь очень беспокойными и даже агрессивными стали ходящие в детсад маленькие дети. По всей видимости, виной тому компьютеры и та лавина информации, с которой дети должны справляться и которой раньше в таком виде и количестве не было.
Среда оказывает воздействие посредством всей этой химии и пищевых добавок. На самом деле вещей, оказывающих влияние на поведение детей, тьма-тьмущая. Следствием этого является всё увеличивающееся количество детей с девиантным поведением, а также проблем, появляющихся во всё более раннем возрасте.
Холерик
Холерический тип темперамента отличается вспыльчивостью и поспешностью. Холерик эмоционально неуравновешен и раздражается по мелочам. Иногда холерик может быть очень даже целеустремлён и устранять все препятствия на своём пути, однако в какой-то момент у него может измениться настроение, а вместе с этим - и исчезнуть вера в собственные силы. При таком раскладе цель остаётся не достигнутой.
У холерика очень большие проблемы с самообладанием и по этой причине он может навлечь на себя кучу бед. Недостаточный самоконтроль как раз и считается величайшим недостатком холерика. Когда он играет, учится или чем-то занимается, ему требуется спокойствие, а поскольку холерик может отреагировать даже на самый незначительный раздражитель, то любая мелочь способна выбить его из колеи. Даваемые холерику задания не должны требовать от него излишних усилий. Несмотря на то, что у него бывают моменты, когда любая трудность кажется ему легко преодолимой, иногда на него может навалиться хандра и чувство безразличия. В результате работа будет брошена на полпути.
Холерику нужно давать предельно чёткие учебные и рабочие задания. Также ему не стоит мешать во время работы. Задания не должны быть чрезмерно энергозатратными, иначе у холерика может возникнуть желание всё бросить. Общаясь с другими людьми, он может стать легко возбудимым. С ним можно поссориться даже из-за какой-то мелочи. С холериком не стоит спорить, поскольку ничто другое не выводит его из себя так сильно, как возражения. В пылу спора он попытается переговорить других, но если ему не удастся навязать свою точку зрения, он выйдет из себя. С учёбой у холериков, как правило, большие проблемы.
Сангвиник
Сангвиник – активный живчик, которому требуются интересные занятия. Он быстро привыкает к новой обстановке, легко сходится с незнакомыми людьми и рад вызовам. Сангвиники быстро вливаются в коллектив и с воодушевлением берутся за новые дела. Если же эффект новизны пропадает или от них требуют покопаться в деталях и заняться рутинной работой, сангвиники теряют всякий интерес и становятся апатичными. Для них важно не прошлое или будущее, а то, что происходит в настоящий момент. Сангвиники живут одним днём.
Во время учёбы и работы, а также в других делах сангвиники хотят соревноваться, спорить и испытывать свои силы разными способами. Приступить к учёбе или работе для них проще простого, но с доведением дела до конца у них могут возникнуть проблемы: эффект новизны пропадёт, а вместе с ним - и интерес сангвиника к делам. Неумение сосредоточиться может очень плохо сказаться на результатах их учёбы или труда.
Сангвиник – мастер общения с другими людьми. Его не смущают незнакомцы, поэтому он быстро вливается в общество и легко находит друзей. Однако он нетерпелив, ему требуются всё новые и новые впечатления - как наркоману доза, вследствие чего его общение может так и остаться поверхностным.
Для обучения людей с сангвиническим типом темперамента нужно постоянно находить новые и интересные материалы, чтобы держать их внимание. Им также желательно предлагать разнообразные виды деятельности. При выполнении однообразных заданий у сангвиников теряется интерес к ним и они переключают своё внимание на что-то другое.