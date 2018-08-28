Врачи назвали неожиданную причину гипертонии

Эксперты проанализировали данные 4659 человек 16 лет и старше. Все добровольцы рассказывали об образе жизни и внешних факторах. Также специалисты замеряли температуру в домах добровольцев, фиксировали кровяное давление, силу сердечных сокращений и пластичность сосудов.

Оказалось, снижение температуры на каждый градус давало повышение систолического давления на 0,48 миллиметра и на 0,45 миллиметра диастолического давления. У людей, живших в домах с более низкой температурой, средние показатели систолического давления составляли 126,64 миллиметра и показатели диастолического - 74,52 миллиметра. А в теплых домах - 121,12 миллиметра и 70,51 миллиметра соответственно.