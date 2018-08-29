Кардиологи изменили свое отношение к красному мясу

Таков вывод после анализа пяти исследований (учитывались данные 218000 человек). Добровольцев разбили на пять групп в зависимости от рациона, качество которого оценивалось по балльной системе.

Здоровая диета получала 18 и более баллов, а диета низкого качества ("западная диета") - 11 баллов и менее. Качество рациона питания затем сопоставляли с частотой развития сердечно-сосудистых заболеваний. Выяснилось: овощи, орехи, бобовые, молоко и рыба приводили к снижению риска преждевременной смерти от проблем с сердцем.

При этом красное мясо без термической обработки также позитивно сказывалось на организме. К слову сказать, еще три года назад Всемирная организация здравоохранения отнесла обработанное мясо (ветчину, жареные сосиски и колбасы) к канцерогенам группы 1 (туда же относят асбест и табак). То есть продукты из обработанного мяса могут вызвать рак толстой кишки и желудка.