Эксперты нашли в сахаре универсальное спасение от диабета

Просто нужно ввести в рацион трегалозу - натуральный сахар с двумя молекулами глюкозы.

Как показали исследования, трегалоза блокирует попадание глюкозы в печень и активирует особый ген Aloxe3, повышающий чувствительность к инсулину, что снижает риск развития диабета. Это доказал эксперимент, в рамках которого, ученые добавляли трегалозу в питьевую воду мышей. При этом животных кормили калорийной пищей, а ученые следили за тем, какие гены активировались в печени грызунов.