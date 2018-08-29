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Эксперты нашли в сахаре универсальное спасение от диабета

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Tavaline valge suhkur on toodetud roo- ja peedisuhkrust ning seda kasutati põhilise magustajana toidutööstuses sajandeid.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Считается, сахар - один из самых вредных продуктов. По эффекту его даже сравнивали с наркотиками. И пристрастие к сахару может привести к развитию ожирения и диабета. Однако, передает Meddaily.ru, Медицинская школа Вашингтонского университета считает: нет необходимости отказываться от сахара. 

Просто нужно ввести в рацион трегалозу - натуральный сахар с двумя молекулами глюкозы. 

Как показали исследования, трегалоза блокирует попадание глюкозы в печень и активирует особый ген Aloxe3, повышающий чувствительность к инсулину, что снижает риск развития диабета. Это доказал эксперимент, в рамках которого, ученые добавляли трегалозу в питьевую воду мышей. При этом животных кормили калорийной пищей, а ученые следили за тем, какие гены активировались в печени грызунов.

Так, при получении трегалозы организм животных начинал эффективнее использовать свой естественный инсулин, сжигать больше калорий. Грызуны меньше набирали вес, накапливали меньше жира (особенно в печени) и имели меньше жиров в крови и биомаркеров повышенного холестерина. Это работало даже в тех случаях, когда грызуны были генетически склонны к ожирению. Голодание производило аналогичный эффект. 

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