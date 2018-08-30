Найден новый способ победить особо опасный рак

Рак молочной железы — наиболее опасный тип злокачественных опухолей у женщин, из-за которого в мире ежегодно умирает 521 тысяча человек. Существует три разновидности этого заболевания: эстроген-рецептор-положительный (ER-положительный), HER2- положительный и трижды негативный рак. Последний, составляющий 15 процентов от всех случаев рака груди, является наиболее трудным для лечения.

Исследователи установили, что соединения родия блокируют активность лизин-специфической деметилазы 5А (KDM5A). Этот фермент интенсивно синтезируется в тканях раковых опухолей и способствует лекарственной устойчивости. Показано, что препараты на основе металла подавляют процесс роста клеток, а также проявляют сильную противоопухолевую активность. Кроме того, новое средство менее токсично, чем уже применяемые препараты цисплатин и доксорубицин.