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Ученые рассказали, как победить самый опасный тип ожирения

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Завтрак.

ФОТО: Scanpix

Небольших изменений в режиме завтрака и ужина может быть достаточно, чтобы уменьшить процент жира в теле, сообщает Meddaily.ru.

Как отмечает The Medical Express, Университет Суррея в течение 10 недель исследовал то, как изменение времени приема пищи способно повлиять на режим питания, состав тела и маркеры крови, связанные с диабетом и болезнью сердца. 

Группу добровольцев разбили на две подгруппы. Первая начинала завтракать и ужинать на 90 минут позже обычного. Вторая (контрольная) группа не меняла режима питания. Оказалось, основная группа в среднем теряла более чем в два раза больше жировой ткани, чем контрольная группа. При этом никаких ограничений по потреблению у добровольцев не было. 

Несмотря на это, изменение времени приема пищи в 57% случаев приводило к сокращению потребляемых объемов пищи из-за уменьшенного аппетита, сокращения возможности перекусывать (особенно вечером). Правда, многие участники эксперимента жаловались на то, что не могут придерживаться предложенного режима питания. Он не сочетался с ритмом их жизни.

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