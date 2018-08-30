Ученые рассказали, как победить самый опасный тип ожирения

Как отмечает The Medical Express, Университет Суррея в течение 10 недель исследовал то, как изменение времени приема пищи способно повлиять на режим питания, состав тела и маркеры крови, связанные с диабетом и болезнью сердца.

Группу добровольцев разбили на две подгруппы. Первая начинала завтракать и ужинать на 90 минут позже обычного. Вторая (контрольная) группа не меняла режима питания. Оказалось, основная группа в среднем теряла более чем в два раза больше жировой ткани, чем контрольная группа. При этом никаких ограничений по потреблению у добровольцев не было.