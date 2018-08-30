Жизнь в розовом. Как разные цвета влияют на наши эмоции

Менеджеры "Норвич Сити" - не единственные, кто верит в успокаивающую силу розового. Так же, например, поступили и на стадионе в американском Айова-Сити - сделали розовыми стены в раздевалках для команд гостей.

В Швейцарии в рамках кампании по борьбе с агрессией среди заключенных в 2013 году начали активно использовать розовый цвет в интерьерах тюрем. А в 2015-м в тюрьме американского города Гровтаун заключенных стали одевать в розовую униформу.

То, что розовый цвет (а именно, его оттенок Baker-Miller pink) является легким транквилизатором, заявил еще в 1979 году биохимик Александр Шаусс из исследовательского института AIBMR Life Sciences (США) в своей статье под названием "Успокаивающий цветовой эффект предотвращает агрессивное поведение и потенциальное насилие". Название этому оттенку Шаусс дал в честь двух руководителей исправительного учреждения для бывших военных в Сиэтле, где ученый проводил одно из своих исследований.

Согласно их результатам, купирующий агрессию эффект достигается уже спустя 10-15 минут после цветового воздействия. Эндокринная система воздействует на мышцы так, что они расслабляются и человек успокаивается - даже если он дальтоник, писал Шаусс.

Ученый выдвинул гипотезу, согласно которой все дело в воздействии нейрохимикатов в глазу человека на гипоталамус (часть мозга, регулирующую в том числе и эндокринную систему).

В 1987 году ученые из Университета Джона Карролла обнаружили, что у тех, кто несколько минут просидел в комнате с розовыми стенами, уровень тревожности был значительно ниже, чем у тех, кто сидел в комнате, окрашенной в красный. Однако разницы в мышечной силе у участников двух групп замечено не было.

В 2014 году швейцарские исследователи во главе с Оливером Геншовым поставили под сомнение методы исследования Шаусса. По их словам, они улучшили методологию Шаусса, повторили его эксперимент, но результаты гипотезу не подтвердили.

При этом некоторые эксперименты самого Геншова, позже воспроизведенные его коллегами, также дали обратный результат. Например, во время одного из опытов, где участникам предлагали выпечку с разноцветных тарелок, выяснилось, что красный цвет якобы отпугивает людей - так как с красных тарелок люди менее охотно брали печенье.

Однако когда ученые из Аппалачского государственного университета (США) провели тот же эксперимент, он показал ровно обратный эффект - их подопытные ели больше брецелей именно с красных тарелок.

От Гете до корпораций