Медики в этом году спасли от смерти более 30 наркозависимых

Налоксон — антагонист опиоидных рецепторов, антидот при передозировках опиоидов, в первую очередь героина, медики в Эстонии в течение первых шести месяцев года применяли 32 раза, предотвратив более трех десятков смертей от передозировки у наркозависимых людей.
Об этом в пятницу, 31 августа, в Международный день осведомлённости о передозировках, сообщил Институт развития здоровья Эстонии, напомнив, что этот день с 2001 года отмечается как День памяти людей, умерших от передозировки наркотиками, передает BNS.
За первое полугодие от передозировки, по первоначальным данным, в Эстонии погибли 20 человек, при этом самой молодой жертвой наркотиков стала 13-летняя девочка. В прошлом году от передозировки в Эстонии погибли 110 человек.
«Каждая потерянная жизнь — это невосполнимая утрата, каждый погибший — это чей-то близкий, ребенок, друг или родитель, - отметила руководитель отдела профилактики наркомании Института развития здоровья Алена Курбатова. - К счастью, в Эстонии общество все отчетливее понимает, что наркомания — это болезнь и зависимым от наркотиков надо и можно помогать. Программа приема налоксона — один из элементов оказываемой государством помощи».
В рамках координируемой институтом программы колющимся наркозависимым и их близким предоставляется информация о препарате и выдается сам препарат.
В своей практике налоксон используют и бригады скорой помощи.
Этой осенью в Эстонию будет доставлен в качестве рецептурного лекарства налоксон в аэрозольной упаковке, позволяющий не вводить его с помощью инъекции, а распылять на кожу.
По словам Курбатовой, даже после его применения необходимо вызвать наркозависимому скорую.
В 2017 году посредством программ института лечение или курсы реабилитации прошли в Эстонии 1473 взрослых и 184 несовершеннолетних наркозависимых. Услуги консультаций и снижения ущерба здоровью были предоставлены почти 5500 людям.