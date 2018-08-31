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Медики в этом году спасли от смерти более 30 наркозависимых

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Наркоман.

ФОТО: Raivo Tiikmaa

Налоксон — антагонист опиоидных рецепторов, антидот при передозировках опиоидов, в первую очередь героина, медики в Эстонии в течение первых шести месяцев года применяли 32 раза, предотвратив более трех десятков смертей от передозировки у наркозависимых людей.

Об этом в пятницу, 31 августа, в Международный день осведомлённости о передозировках, сообщил Институт развития здоровья Эстонии, напомнив, что этот день с 2001 года отмечается как День памяти людей, умерших от передозировки наркотиками, передает BNS.

За первое полугодие от передозировки, по первоначальным данным, в Эстонии погибли 20 человек, при этом самой молодой жертвой наркотиков стала 13-летняя девочка. В прошлом году от передозировки в Эстонии погибли 110 человек.

«Каждая потерянная жизнь — это невосполнимая утрата, каждый погибший — это чей-то близкий, ребенок, друг или родитель, - отметила руководитель отдела профилактики наркомании Института развития здоровья Алена Курбатова. - К счастью, в Эстонии общество все отчетливее понимает, что наркомания — это болезнь и зависимым от наркотиков надо и можно помогать. Программа приема налоксона — один из элементов оказываемой государством помощи».

В рамках координируемой институтом программы колющимся наркозависимым и их близким предоставляется информация о препарате и выдается сам препарат.

В своей практике налоксон используют и бригады скорой помощи.

Этой осенью в Эстонию будет доставлен в качестве рецептурного лекарства налоксон в аэрозольной упаковке, позволяющий не вводить его с помощью инъекции, а распылять на кожу.

По словам Курбатовой, даже после его применения необходимо вызвать наркозависимому скорую.

В 2017 году посредством программ института лечение или курсы реабилитации прошли в Эстонии 1473 взрослых и 184 несовершеннолетних наркозависимых. Услуги консультаций и снижения ущерба здоровью были предоставлены почти 5500 людям.

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