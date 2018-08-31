Страдающий редким заболеванием Стевен нуждается в помощи жертвователей

Примерно каждые четыре минуты Стевен испытывает неконролируемые приступы длительностью 15-40 секунд, похожие на смех или плач. С течением времени приступы стали более частыми, и это очень беспокоит ребенка: он начинает бежать, а в последнее время становится агрессивным.

В немецкой клинике подтвердили поставленный эстонскими врачами диагноз, но, к сожалению, в Германии, как и во многих странах Европы, у врачей нет опыта лечения такой болезни. Однако, врачи из Франции пообещали, что смогут помочь мальчику и сделают ему эндоскопическую операцию. Результат предсказать сложно, но исследования показали, что 70% людей избавились от приступов после второй операции. Так что, Стевену может понадобиться и вторая процедура, но выяснится это через три месяца после первой операции.

По словам эстонского лечащего врача Стевена, он не видел подобных случае в течение 40 лет. Врач подтвердил, что вероятность положительного исхода лечения весьма высока.

Сегодня Стевен уедет с семьей в Париж на консультацию, всю неделю он будет проходить обследования, а 10 сентября состоится операция. Если все пройдет хорошо, семья сможет вернуться домой через 10 дней.

Для оплаты поездки и проживания фонд собирает Стевену 3200 евро. Еще 800 ево пожертвовала управа Сетомаа.

Если вы хотите помочь Стевену, вы можете сделать пожертвование на счет SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, в пояснении укажите «Steven»:

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384