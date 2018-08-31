Ученые создали обезболивающее нового поколения

На сегодняшний день на животных протестирован экспериментальный препарат - AT-121, передает MedDaily со ссылкой на The Medical Express. Он не только эффективно устраняет болевые ощущения, но и позволяет отказаться от использовать опиоидных обезболивающих.

AT-121 воздействует и на опиоидный рецептор мю (так работают самые мощные обезболивающие), и на рецептор ноцицептина (блокирует зависимость и негативные эффекты, вызванные влиянием на мю рецептор). Опиоидные средства вроде оксикодона и фентанила работают только с рецептором мю и провоцируют побочные эффекты - угнетение дыхания, зависимость, повышенная чувствительность к боли.