Половина эстонок игнорирует приглашение на скрининговое обследование на выявление рака

В прошлом году скрининговое обследование на рак груди прошли 55,9% женщин, которые по данным Института развития здоровья, входили в число приглашенных на анализ, пишет Tervis.
Еще меньше приглашенных пришли на обследование для выявление рака шейки матки и рака толстой кишки – 50,7% и 36% соответственно.
В Эстонии женщин в возрасте 50-62 лет каждые два года приглашают на скрининговое обследование, если у них в течение последних пяти лет не диагностировали рак груди, и если они не делали маммографию в последние 12 месяцев. В 2018 году возрастную группу обследуемых расширили – теперь приглашаются женщины в возрасте до 69 лет.
В прошлом году на обследование приглашали 61 925 женщин (в 2016 году – 55 700 женщин), из них пришли только 34 625 (в 2016 году – 31 372), что составляет 55,9%.
В скрининговом обследовании на рак шейки матки участвуют женщины в возрасте 30-55 лет, если у них в течение пяти лет не диагностировали эту болезнь. В прошлом году из приглашенных 56 084 женщин обследование прошли 28 458, что составляет 50,7%. Годом ранее этот процент был еще ниже – 45,9%.