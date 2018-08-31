Половина эстонок игнорирует приглашение на скрининговое обследование на выявление рака

Еще меньше приглашенных пришли на обследование для выявление рака шейки матки и рака толстой кишки – 50,7% и 36% соответственно.

В Эстонии женщин в возрасте 50-62 лет каждые два года приглашают на скрининговое обследование, если у них в течение последних пяти лет не диагностировали рак груди, и если они не делали маммографию в последние 12 месяцев. В 2018 году возрастную группу обследуемых расширили – теперь приглашаются женщины в возрасте до 69 лет.

В прошлом году на обследование приглашали 61 925 женщин (в 2016 году – 55 700 женщин), из них пришли только 34 625 (в 2016 году – 31 372), что составляет 55,9%.