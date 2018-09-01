Ученые приблизились к получению полноценной замены глазам

Это реальная надежда на возвращение зрения слепым людям, передает MedDaily со ссылкой на The Daily Mail. Впервые была получена трехмерная структура, способная выявлять изменения в уровне освещенности. Структура имитирует работу сетчатки и действует вместе с имплантатом - превращается видимое изображение в электрические импульсы для клеток сетчатки, передающих сигналы об изображении в мозг.
Все это стало возможным благодаря трехмерному принтеру. В перспективе ученые хотят увеличить число световых рецепторов, чтобы повысить качество передаваемой информации. Также требуется выбрать для печати более мягкий материал, в теории пригодный для имплантации в глазницу. На сегодняшний день ученые поняли, как печатать электронные схемы на изогнутой поверхности, что является несомненным прорывом.
Известно: они начинали работать с полусферической основой. Используя трехмерный принтер, они покрыли его чернилами с частицами серебра. На них уже располагали фотодиоды, превращавшие свет в электричество и созданные из полупроводниковых полимерных материалов. Используя этот метод, на печать всей структуры уходит около часа.