Ученые приблизились к получению полноценной замены глазам

Все это стало возможным благодаря трехмерному принтеру. В перспективе ученые хотят увеличить число световых рецепторов, чтобы повысить качество передаваемой информации. Также требуется выбрать для печати более мягкий материал, в теории пригодный для имплантации в глазницу. На сегодняшний день ученые поняли, как печатать электронные схемы на изогнутой поверхности, что является несомненным прорывом.