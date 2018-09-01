В ЕС зафиксирован рост числа заразившихся лихорадкой Западного Нила
1 сентября 2018, 17:11
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщает о необычном росте числа заразившихся лихорадкой Западного Нила в ЕС и соседних странах. Сезон распространения вируса ещё в самом разгаре — он должен завершиться в октябре, а между тем уже более чем в три раза превышены показатели заболеваемости за весь прошлый год, пишет RusERR.
Больше всего зарегистрированных случаев заражения в Италии — там диагноз "лихорадка Западного Нила" с начала лета поставили более 300 раз. В Греции самый большой процент больных от общего населения страны, а в Сербии зафиксировано больше всего летальных случаев: в этой стране от лихорадки Западного Нила погиб 21 человек - это треть от общего числа жертв в европейском регионе.