В ЕС зафиксирован рост числа заразившихся лихорадкой Западного Нила

Больше всего зарегистрированных случаев заражения в Италии — там диагноз "лихорадка Западного Нила" с начала лета поставили более 300 раз. В Греции самый большой процент больных от общего населения страны, а в Сербии зафиксировано больше всего летальных случаев: в этой стране от лихорадки Западного Нила погиб 21 человек - это треть от общего числа жертв в европейском регионе.