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Диагностировать рак стало намного проще

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Лаборатория. Снимок иллюстративный

ФОТО: SCANPIX

Сотрудники Университета Нью-Йорка, передает MedDaily со ссылкой на Xinhua, предлагают использовать покрытые золотом частицы для диагностики рака. Это простой и эффективный способ. Ученым удавалось выявлять весьма малые дозы мРНК, связанной с опухолями и метастазированием, благодаря частицам. 

По факту это может означать, что для анализа потребуется всего лишь одна капля крови из пальца. На проведение анализа уходит 30 минут. Для сравнения: почти 12 часов тратится для проведения стандартного анализа (количественной полимеразной цепной реакции). Чтобы повысить эффективность анализа, ученые предлагают использовать для привлечения мРНК магниты. 

Ученые получили покрытые золотом магнитные частицы, прикрепляющиеся к мРНК. Эти частицы легко собрать для анализа, используя магнит. Таким образом, на руках экспертов оказался особо чувствительный тест ускоренного действия. Для клинического использования тест может стать доступным в ближайшие три года. 

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