Диагностировать рак стало намного проще

По факту это может означать, что для анализа потребуется всего лишь одна капля крови из пальца. На проведение анализа уходит 30 минут. Для сравнения: почти 12 часов тратится для проведения стандартного анализа (количественной полимеразной цепной реакции). Чтобы повысить эффективность анализа, ученые предлагают использовать для привлечения мРНК магниты.