Храп грозит появлением болей в суставах

При апноэ сна происходит расслабление мягких тканей горла и временная блокировка дыхательных путей (дыхание сопровождается храпом, перемежаясь остановками дыхания). И, по мнению ученых, это приводит к активной выработке мочевой кислоты. А, как известно, подагра является болезнью суставов, вызванной отложениями солей мочевой кислоты. Отложения провоцируют воспаление и боли.

Ученые провели наблюдение за 15879 людьми с апноэ и 63296 здоровыми людьми. Наблюдение длилось шесть лет. За это время у 4,9% из первой группы развилась подагра, и у 2,6% - из второй группы. По общим подсчетам апноэ сна повышало риск подагры на 42%. Не исключено, что лечение апноэ позволит уменьшить проявление подагры, говорят ученые.