Ученые разрабатывают вакцину от прыщей

Ученым из Калифорнийского университета удалось обнаружить антитела к токсинам, которые выделяют эти бактерии. С их помощью можно намного уменьшить уровень воспалений. Другими словами, вакцина заблокирует работу бактерий, вызывающих прыщи. В настоящее время ученые готовятся к крупномасштабным клиническим исследованиям, поскольку потенциальный рынок продаж этих вакцин измеряетсяя сотнями миллионов людей, страдающих от прыщей и угревой сыпи. Для многих из них имеющиеся средства лечения неэффективны, а некоторые люди просто не могут терпеть побочные эффекты.