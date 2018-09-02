Ученые разрабатывают вакцину от прыщей

Миллионы людей в разных странах мира страдают от разного рода высыпаний на коже, начиная от маленьких прыщиков и заканчивая серьезной угревой сыпью. Ежедневно на покупку различных средств по борьбе с прыщами тратятся сотни миллионов долларов, пишет Medikforum. И вот теперь ученые приступили к разработке вакцины, которые может оставить не удел производителей всех лосьонов и кремов.
Теоретически этот препарат должен изначально избавить человека от каких-либо дефектов на коже. Вакцина нацеливается на кожные бактерии, которые вызывают образование прыщей.
Ученым из Калифорнийского университета удалось обнаружить антитела к токсинам, которые выделяют эти бактерии. С их помощью можно намного уменьшить уровень воспалений. Другими словами, вакцина заблокирует работу бактерий, вызывающих прыщи. В настоящее время ученые готовятся к крупномасштабным клиническим исследованиям, поскольку потенциальный рынок продаж этих вакцин измеряетсяя сотнями миллионов людей, страдающих от прыщей и угревой сыпи. Для многих из них имеющиеся средства лечения неэффективны, а некоторые люди просто не могут терпеть побочные эффекты.
С прыщами и угревой сыпью сталкиваются до 85% подростков и до 40% взрослых. Несмотря на огромное разнообразие средств по уходу за кожей, сколько-нибудь действительно эффективных для всех препаратов пока не появилось. Вот почему человечеству нужны безопасные и эффективные методы терапии.