Новая вспышка лихорадки Эбола грозит стать худшей в истории

Только за 4 недели с момента своего начала лихорадка Эбола убила 75 жителей Демократической Республики Конго. Эксперты опасаются гуманитарного кризиса, который превзойдет масштабы пандемии 2014 года. Тогда в Западной Африке от вируса Эбола скончалось 11 000 человек. Именно поэтому международное сообщество должно послать своих специалистов для того, чтобы взять распространение болезни под контроль и не допустить развития полноценной эпидемии.

В настоящее время сотрудники благотворительных организации работают 24 часа в сутки для того, чтобы сдержать эпидемию, от которой страдает несколько сотен жителей одной из беднейших африканских стран, проживающих на границе ДРК с Угандой. В эту зону доставляются экспериментальные лекарства для контроля вируса, который считается одним из самых летальных из ныне существующих патогенов в мире. Вирусологи постоянно предупреждают, что ситуацию сложно контролировать, поскольку вспышка происходит в зоне конфликта, где наблюдается большое количество вооруженных людей. Вчера глава Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что у новой вспышки есть потенциал быстрого распространения.