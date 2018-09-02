15 лучших согревающих напитков при простуде

Осенью многие люди начинают массово заболевать. Простуда и грипп гуляют по всей стране, а лечение порой занимает длительный срок. Именно поэтому необходимо дополнительная подпитка в виде витаминов и полезных веществ, пишет Medikforum. Их можно в огромное количестве подчерпнуть не только из различных медикаментов, но и напитков, которые легко приготовить самому. 15 рецептов согревающих напитков собраны в этой статье. Причём их можно пить и в качестве лечения, и виде профилактического средства.
Чай с мёдом и лимоном
Это самое проверенное средство, которое пили ещё наши прабабушки. Не знает о нём только ленивый. При первых же симптомах простудного заболевания нужно добавить в некрепкий чёрный или зелёный чай ложечку мёда и сок лимона (или дольку этого фрукта). Но помните, что лимон нужно добавить в немного охлаждённый напиток, так лучше сохранится витамин С.
Чай с малиной и липой
Малина и липовый цвет считаются отличных потогонным и противовоспалительным средством. Поэтому добавляя их в чай, можно обрести силы на дальнейшие свершения, даже если простуда вас серьёзно подкосила. Кстати, можно использовать не только свежую малину, но и сухие ягоды или даже листья этого растения.
Имбирно-апельсиновый напиток
Потрите корень свежего имбиря на мелкой тёрке (примерно три-четыре сантиметра). Положите его в чайник или термос, залейте кипятком и оставьте так на десять минут. Из апельсина выжмите сок с мякотью и добавьте его в настойку. Уже через 15 минут напиток готов к употреблению. Не забудьте добавить в него мёд для приятного вкуса и большей пользы.
Отвар шиповника
Шиповник богат витамином С. Также он обладает мочегонным и желчегонным свойством. Для того, чтобы использовать шиповник по максимуму, необходимо измельчить три столовых ложки плодов, залить 0,5 литра кипятка и наставить в термосе всю ночь. Утром процедите и пейте по половине стакана четыре раза в день за полчаса до еды. Также в настойку шиповника можно добавлять мёд.
Есть и рецепт отвара из шиповника: сухие плоды залейте двумя стаканами кипятка и варите 10 минут на медленном огне. Процедите и пейте напиток слегка тёплым.
Клюквенный или брусничный морс
Клюква и брусника станут незаменимыми помощниками во время простуды, так как имеют бактерицидные, мочегонные и противовоспалительные свойства. Для приготовления морса разотрите клюкву или бруснику с сахаром в соотношении 3:1, залейте две столовые ложки этой смеси тёплой водой и пейте.
Компот из сухофруктов
В сухофруктах содержится огромное количество полезных веществ, что делает компот из них отличным средством для укрепления иммунной системы. Для варки возьмите 100 грамм сухофруктов, варите до мягкости полчаса, добавьте сахар за пять минут до готовности. В компот также можно добавить мёд, апельсин или лимон. Это сделает его поистине витаминизированным напитком, полезным при простуде.
Молоко с чесноком
В тёплое молоко добавьте десять капель чесночного сока и выпейте на ночь. Как бы это ни звучало, но уже утром вы почувствуете себя намного лучше и сможете заниматься привычными делами.
Имбирный чай
Имбирь представляет собой замечательное средство для иммунитета. Стакан горячей воды смешайте с одной столовой ложкой мёда, столовой ложкой лимонного сока и половиной чайной ложки измельчённого имбирного корня и щепоткой корицы.
Мятно-лимонный коктейль
Рецепт такого коктейля несложный, а пить его можно только вечером, чтобы утром ушли все симптомы. Одну столовую ложку мятных листьев залейте стаканом кипятка, нагревайте в течение пяти минут. Затем добавьте чайную ложку мёда и тщательно перемешайте. В эту смесь положите мелко потёртый зубчик чеснока, отожмите сок четверти лимона, влейте мятный раствор и смешайте. Выпейте на ночь, чтобы почувствовать улучшения утром.
Горячее молоко с минералкой
Этот напиток будет эффективен при кашле. Просто смешайте горячее молоко с щелочной минеральной водой и пейте. Отхождение мокроты будет обеспечено.
Глинтвейн
Несмотря на то, что глинтвейн у многих ассоциируется с алкоголем, из него может получиться отличное лекарство от простуды, так как в напитке содержится множество полезных компонентов. Главное - забыть в этой ситуации о вине, заменив его обычным соком. Для приготовления вам нужны: литр виноградного сока, яблоко, три дольки лимона, две столовые ложки изюма, две звёздочки бадьяна, палочка корицы, шляпки гвоздики, мускатный орех, две тонкие пластины свежего имбиря, мёд.
Имбирь необходимо почистить и нарезать тонкими пластинками, яблоко порезать дольками. В кастрюлю вылить сок, положить яблоко, лимон, изюм и сахар, варить, но не доводить до кипения. Как только на поверхности появятся пузыри, выключите огонь и добавьте остальные специи. Накройте смесь крышкой и дайте настояться минут десять. Затем его можно пить. Желательно горячим, поэтому если напиток остыл, без труда его можно подогреть в кастрюльке.
Чай с ромашкой
Ромашка обладает не только успокаивающим свойством, но и избавляет от воспалений. Смешайте чайную ложку ромашковых цветков с цветками липы, залейте стаканом кипятка и дайте настояться 20 минут. Затем процедите. Пить нужно три раза в день по одной трети стакана. Для пущей пользы можно добавить ложечку мёда.
Чай с кардамоном
Возьмите 3 сантиметра свежего корня имбиря, натрите его на мелкой тёрке. Затем залейте его водой в кастрюле и готовьте на огне десять минут. Сняв с плиты, добавьте чайную ложку зелёного или чёрного крупнолистового чая, 1/2 чайной ложки молотого кардамона и два бутона гвоздики. Настаивайте в течение пяти минут, после чего пейте, слегка остудив напиток.
Вермут с мёдом
Кстати, алкоголь тоже может справиться с простудными заболеваниями. К таким рецептам можно отнести вермут с мёдом. Нужно смешать стакан алкогольного напитка с чайной ложкой мёда и соком лимона, после чего подогреть до 80 градусов. Остудив, напиток нужно принимать всего по несколько глотков три раза в день.
Белое вино с бананом
Ещё один эффективным средством является белое сухое вино. Нужно размять банан в кашицу, добавить в него сок половины лимона и стакан вина. Доведите эту смесь до кипения, прогрейте на протяжении нескольких минут и пейте остуженный напиток.
Будьте здоровы!