15 лучших согревающих напитков при простуде

Чай с мёдом и лимоном

Это самое проверенное средство, которое пили ещё наши прабабушки. Не знает о нём только ленивый. При первых же симптомах простудного заболевания нужно добавить в некрепкий чёрный или зелёный чай ложечку мёда и сок лимона (или дольку этого фрукта). Но помните, что лимон нужно добавить в немного охлаждённый напиток, так лучше сохранится витамин С.

Чай с малиной и липой

Малина и липовый цвет считаются отличных потогонным и противовоспалительным средством. Поэтому добавляя их в чай, можно обрести силы на дальнейшие свершения, даже если простуда вас серьёзно подкосила. Кстати, можно использовать не только свежую малину, но и сухие ягоды или даже листья этого растения.

Имбирно-апельсиновый напиток

Потрите корень свежего имбиря на мелкой тёрке (примерно три-четыре сантиметра). Положите его в чайник или термос, залейте кипятком и оставьте так на десять минут. Из апельсина выжмите сок с мякотью и добавьте его в настойку. Уже через 15 минут напиток готов к употреблению. Не забудьте добавить в него мёд для приятного вкуса и большей пользы.

Отвар шиповника

Шиповник богат витамином С. Также он обладает мочегонным и желчегонным свойством. Для того, чтобы использовать шиповник по максимуму, необходимо измельчить три столовых ложки плодов, залить 0,5 литра кипятка и наставить в термосе всю ночь. Утром процедите и пейте по половине стакана четыре раза в день за полчаса до еды. Также в настойку шиповника можно добавлять мёд.

Есть и рецепт отвара из шиповника: сухие плоды залейте двумя стаканами кипятка и варите 10 минут на медленном огне. Процедите и пейте напиток слегка тёплым.

Клюквенный или брусничный морс

Клюква и брусника станут незаменимыми помощниками во время простуды, так как имеют бактерицидные, мочегонные и противовоспалительные свойства. Для приготовления морса разотрите клюкву или бруснику с сахаром в соотношении 3:1, залейте две столовые ложки этой смеси тёплой водой и пейте.

Компот из сухофруктов

В сухофруктах содержится огромное количество полезных веществ, что делает компот из них отличным средством для укрепления иммунной системы. Для варки возьмите 100 грамм сухофруктов, варите до мягкости полчаса, добавьте сахар за пять минут до готовности. В компот также можно добавить мёд, апельсин или лимон. Это сделает его поистине витаминизированным напитком, полезным при простуде.

Молоко с чесноком

В тёплое молоко добавьте десять капель чесночного сока и выпейте на ночь. Как бы это ни звучало, но уже утром вы почувствуете себя намного лучше и сможете заниматься привычными делами.

Имбирный чай