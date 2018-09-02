Пять продуктов для здоровья почек

Список начинается с цветной капусты, которая вообще обладает целым набором полезных питательных веществ. Но среди прочего в цветной капусте низкое содержание калия, зато много витамина C, фолиевой кислоты и волокон, которые идут на пользу пациентам с болезнями почек. Цветная капуста также снижает уровень сахара в крови, а это один из факторов риска болезней почек. Обязательно включите в свою диету морковь, которая богата бета-каротином. Этот овощ помогает в регулировании артериального давления, что в свою очередь поддерживает здоровье почек, так как гипертония - известная причина снижения почечных показателей.

Яблоки являются одним из популярнейших фруктов. Они насыщены пектином, а исследования показывают, что это одна из причин, по которым яблоки защищают наши почки. Они не просто полезны для почек, но и вообще эффективны в деле борьбы с почечной болезнью на ранней стадии. Лук - здоровый продукт для людей, имеющих повышенный уровень креатинина вместе со сниженной функцией почек. Лук содержит субстанцию под названием простагландин, которая естественным образом снижает вязкость крови и помогает уменьшить артериальное давление, замедляя болезни почек.