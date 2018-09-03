Значительная часть генома человека оказалась бесполезной

По словам ученых, в геноме человека есть 23 пары хромосом. В них - около 28 000 генов, однако не все из них несут в себе информацию, необходимую для производства белков. Некоторые из них - это помощники. При этом другие ничего не делают, вовсе потеряв способность кодировать белки в ходе эволюции и многочисленных мутаций.