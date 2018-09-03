Лекарства от давления содержат канцерогены

Сразу несколько популярных лекарств, применяющихся для терапии повышенного артериального давления, могут быть заражены канцерогенными химикатами. С предупреждением об этом выступили эксперты Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, пишет Medikforum.
Главное санитарное ведомство страны заявило об открытии возможных канцерогенных ингредиентов в препарате «Валсартан» ещё в июле после того, как производитель этого лекарства месяцем ранее привлёк к себе пристальное внимание. Фармацевтическая компания Camber Pharmaceuticals добровольно отозвало лекарство из продажи 9 августа после того, как в нем обнаружили возможный канцероген под названием N-нитрозодиметиламин.
И хотя эксперты называют количество данного химического вещества в таблетках ничтожным, оно было обнаружено в продукции некоторых других производителей, которые повторно упаковывают и продают дженерики «Валсартана» под другими названиями. Несколько тысяч пациентов в стране, как считают эксперты, находятся в группе риска из-за этого препарата, но специалисты полагают, что данный инцидент не повысит общую заболеваемость раком в США выше, чем на один случай ежегодно.
В Америке приблизительно 100 млн человек имеют повышенное артериальное давление, из-за которого тысячи людей ежегодно умирают. Им необходимо принимать лекарства для снижения давления, но у некоторых из них эти лекарства, которые позволяют годами держать давление под контролем и жить, медленно разрушают клетки, делая их уязвимыми перед раком.