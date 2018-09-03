Вера в заговор врачей обернулась для страдающей диабетом девушки смертью

Наташа Хорн из английского Миддлсбро категорически отказывалась следовать рекомендациям врачей по поводу терапии своего диабета первого типа, выявленного в октябре прошлого года. Обычно жертвы этой болезни должны каждый день делать себе уколы инсулина, так как их поджелудочная железа не вырабатывает данный гормон, необходимый для борьбы с кетонами, атакующими организм, пишет Medikforum.
Однако Наташа полагала, что медицина всего мира сговорилась и пичкает миллионы диабетиков лекарствами, которые им не нужны. А она сама знает, как заботиться о здоровье. В результате, девушка полностью отказалась от уколов инсулина.
Эта бывшая школьная красавица, признанная королевой выпускного бала, держала даже от близких друзей в секрете информацию о том, что она страдает диабетом. Девушка не посещала врачей общей практики, она отказывалась носить специальный браслет диабетика, на котором имеется информация об имени пациента и о его болезни. Он необходим для того, чтобы предупредить окружающих, как помочь человеку, внезапно потерявшему сознание. Родители Наташи не могли убедить ее в том, что никакого заговора врачей не существует, и диабетикам необходимо колоть инсулин.
Без этих инъекций девушка начала худеть, страдать от повышенной жажды и частого мочеиспускания по ночам. В один из дней, когда она находилась в доме друзей, Наташа скончалась в результате диабетической комы.