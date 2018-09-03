Вера в заговор врачей обернулась для страдающей диабетом девушки смертью

Однако Наташа полагала, что медицина всего мира сговорилась и пичкает миллионы диабетиков лекарствами, которые им не нужны. А она сама знает, как заботиться о здоровье. В результате, девушка полностью отказалась от уколов инсулина.

Эта бывшая школьная красавица, признанная королевой выпускного бала, держала даже от близких друзей в секрете информацию о том, что она страдает диабетом. Девушка не посещала врачей общей практики, она отказывалась носить специальный браслет диабетика, на котором имеется информация об имени пациента и о его болезни. Он необходим для того, чтобы предупредить окружающих, как помочь человеку, внезапно потерявшему сознание. Родители Наташи не могли убедить ее в том, что никакого заговора врачей не существует, и диабетикам необходимо колоть инсулин.