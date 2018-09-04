В Европе в продажу выйдет первое двойное лекарство от ВИЧ

Предприятие ViiV Healthcare, которое специализируется на разработке лекарств от ВИЧ, получила от Европейской комиссии разрешение на продажу первого двойного лекарства от этого вируса. Лекарство называется Juluca, в Эстонии фирму представляет GlaxoSmithKline, пишет Tervis со ссылкой Med24.