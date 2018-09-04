В Европе в продажу выйдет первое двойное лекарство от ВИЧ
4 сентября 2018, 11:38
Предприятие ViiV Healthcare, которое специализируется на разработке лекарств от ВИЧ, получила от Европейской комиссии разрешение на продажу первого двойного лекарства от этого вируса. Лекарство называется Juluca, в Эстонии фирму представляет GlaxoSmithKline, пишет Tervis со ссылкой Med24.
Juluca (долутегравир 50 мг/рилпивирин 25 мг) – первое зарегистрированное лекарство, состоящее из двух веществ, которое позволит ВИЧ-позитивным людям уменьшить количество принимаемых лекарств, сохранив тем самым эффективность лечения тремя действующими веществами.
Схема лечения уже разработана под руководством Европейского клинического общества СПИДа, и ее рекомендуют пациентам, вирус которых находится под контролем.