Ученые создали гель, который быстро затягивает самые сложные раны

Он особенно актуален для повреждений кожи в области суставов (очень подвижные места, которые долго заживают). Гель быстро запечатывает рану любой формы, крепко связываясь с краями раны. Создается таким образом физический барьер, спасающий от заражения и внешней агрессивной среды.

При этом происходит остановка кровотечения и ускоряется процесс восстановления кожного покрова. Что важно, гель после нанесения становится тянущимся и вполне прочным материалом (выдерживает немалое давление). Значит, он не принесет тот дискомфорт, что дают марлевые повязки.