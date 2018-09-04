Японский чай оказался эффективным противораковым средством

Ученые проверяли, как матча влияет на стволовые клетки рака груди. Оказалось, чай подавлял митохондриальные обменные процессы (метаболизм в "энергетических фабриках" раковых клеток). Таким образом клетки рака не могли пополнять запасы энергии, становились неактивными и в итоге умирали.

Более детальный анализ показал: чай влиял на сигнальный путь mTOR, важный для обмена веществ в раковых клетках. Также чай ослаблял компоненты рибосомы (клеточного элемента, синтезирующего большинство белков, необходимых для выживания клетки). В теории матча может работать так же, как и рапамицин. Этот препарат "отключает" путь mTOR.