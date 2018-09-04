Жирный сыр позволяет снизить показатели вредного холестерина

Это заявление противоречит установке, что жирный сыр приводит к закупориванию артерий из-за высокой концентрации насыщенных жиров в составе, пишет MedDaily со ссылкой на The Daily Mail. Примечательно: жирный сыр снижает уровень вредного холестерина сильнее, чем прочие молочные продукты благодаря особой структуре, а также наличию кальция и казеина, составляющих основу данного продукта.