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Жирный сыр позволяет снизить показатели вредного холестерина

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Сыр. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mati Hiis

Это установили ученые Университетского колледжа Дублина. Как показал эксперимент, потребление по 120 граммов жирного сыра в ежедневном режиме на протяжении шести недель позволяло значительно улучшить холестериновый профиль, в отличие от употребления сыра с низкой долей жира (работает не столь эффективно). 

Это заявление противоречит установке, что жирный сыр приводит к закупориванию артерий из-за высокой концентрации насыщенных жиров в составе, пишет MedDaily со ссылкой на The Daily Mail. Примечательно: жирный сыр снижает уровень вредного холестерина сильнее, чем прочие молочные продукты благодаря особой структуре, а также наличию кальция и казеина, составляющих основу данного продукта.

По словам ученых, в сыре вокруг каждой капли жирной кислоты есть оболочка. И, видимо, это как-то влияет на уровень холестерина. В целом потребление жирных молочных продуктов снижает риск смерти от инсульта на 42%.

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