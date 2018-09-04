Ежедневный прием аспирина может принести много вреда

Некоторые врачи советуют пациентам, которые перенесли инфаркты, инсульты или другие болезни сердца, каждый день употреблять небольшое количество аспирина – эффективность этой стратегии доказана. Однако не существует исследований, которые бы доказывали, что аспирин при ежедневном приеме может предотвратить изначальные осложнения в работе сердца.

И вот ученые провели сразу два масштабных эксперимента на эту тему, которые показали, что аспирин для этого не подходит. В первом эксперименте приняли участие более 12 000 пациентов, и все они имели умеренный риск болезней сердца в связи с такими проблемами, как повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина или курение. Ежедневный прием аспирина никаким образом не снизил вероятность развития нарушений в работе сердца. Данное исследование финансировала немецкая фармацевтическая компания Bayer, которая много десятилетий выпускает аспирин.