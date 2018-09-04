Ежедневный прием аспирина может принести много вреда

Миллионы людей принимают аспирин для того, чтобы избавиться от головной или мышечной боли. Однако существует еще одна распространенная причина использования этого лекарства: аспирин применяют в качестве антикоагулянта, то есть средства для разжижения крови, поскольку он стоит намного дешевле традиционных лекарств из данной категории, пишет Medikforum.
Некоторые врачи советуют пациентам, которые перенесли инфаркты, инсульты или другие болезни сердца, каждый день употреблять небольшое количество аспирина – эффективность этой стратегии доказана. Однако не существует исследований, которые бы доказывали, что аспирин при ежедневном приеме может предотвратить изначальные осложнения в работе сердца.
И вот ученые провели сразу два масштабных эксперимента на эту тему, которые показали, что аспирин для этого не подходит. В первом эксперименте приняли участие более 12 000 пациентов, и все они имели умеренный риск болезней сердца в связи с такими проблемами, как повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина или курение. Ежедневный прием аспирина никаким образом не снизил вероятность развития нарушений в работе сердца. Данное исследование финансировала немецкая фармацевтическая компания Bayer, которая много десятилетий выпускает аспирин.
Исследователи из США сопоставили результаты своего наблюдения с аналогичными данными ученых из Университета Оксфорда. Они наблюдали за ежедневным приемом аспирина у 15 000 жертв диабета первого и второго типа. Добровольцы также принимали рыбий жир, аспирин и рыбий жир совместно, либо плацебо. Через 7,5 лет у потребителей аспирина отмечалось меньше проблем с сердцем, зато больше случаев серьезных внутренних кровотечений. А в этом случае вред намного превосходил пользу.