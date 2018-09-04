Ученые изобрели таблетку вечной молодости

Если говорить в общих чертах, то созданный австралийскими специалистами препарат способствует регенерации внутренних органов. Данный эффект и обеспечивает организму более долгую жизнь.

В том, что чудо-таблетка действует именно так, ученые убедились в ходе эксперимента на лабораторных грызунах. После приема препарата зрелые особи физиологически вернулись к состоянию молодых мышей. Причем эффект омоложения отражался не только на состоянии внутренних органов, но и на внешнем виде грызунов: их шерсть стала более мягкой и приобрела более насыщенный цвет.

Один из исследователей проекта заявил о том, что рискнул и тоже принял такую таблетку. Эффект препарата оказался впечатляющим. По своим биологическим параметрам возраст ученого снизился на 24 года. После этого таблетку принял 79-летний отец испытателя, и его организм тоже начал функционировать так, как если бы он был на двадцать лет моложе.