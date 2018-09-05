Ученые нашли способ эффективно бороться с акне

Ученые из университета Кадифорнии работают над вакциной, нацеленной на бактериальные токсины и бактерии, уже живущие на коже, передает MedDaily со ссылкой на IOL.co.za. Было доказано: антитела к бактериальному токсину могут уменьшить воспаление на коже.
Вакцина позволит избежать неприятных побочных эффектов, с которыми сталкиваются люди, использующие антибиотики и системные ретиноиды. Итак, токсин (фактор), выделяемый бактериями Propionibacterium acnes (P. acnes), вызывает воспалительную реакцию. Можно ли подавить это воспаление, ученые проверили на культурах клеток кожи человека и лабораторных мышах.
Эксперты сделали ставку на антитела. Оказалось, применение моноклональных антител к фактору CAMP 2 позволяло ослабить воспалительную реакцию. По словам ученых, иммунотерапия акне позволит не только добиться очищения кожи, но и не навредит полезным бактериям.