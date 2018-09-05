Ученые нашли способ эффективно бороться с акне

Ученые из университета Кадифорнии работают над вакциной, нацеленной на бактериальные токсины и бактерии, уже живущие на коже, передает MedDaily со ссылкой на IOL.co.za. Было доказано: антитела к бактериальному токсину могут уменьшить воспаление на коже.