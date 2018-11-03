Итальянец внезапно заплакал кровавыми слезами

Причиной этого стала редкая болезнь. Но выяснилось это не сразу. Когда у итальянца внезапно появились кровавые слезы, он пытался остановить их самостоятельно в течение нескольких часов. Однако кровотечение из глаз не унималось, и тогда мужчина вызвал скорую помощь.

Пока врачи наблюдали за пациентом, кровавые слезы прекратились, но затем опять возобновились. При этом мужчина не испытывал боли, его зрение не ухудшилось. Итальянец был обескуражен случившимся: по словам мужчины, с ним ничего подобного раньше не происходило.

Выполненное обследование показало, что у пациента, плачущего кровью, на покрывающей глазное яблоко мембране имеется воспаление.

Кроме того, под веками глаз было обнаружено несколько доброкачественных опухолей. Медики сообщили пациенту, что у него гемолакрия – очень редкое состояние, когда слезы текут вместе с кровью.