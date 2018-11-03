Ученые: гаджеты вызывают у детей психические проблемы

Специалисты выяснили, что даже часа общения с гаджетами в день достаточно, чтобы привести к появлению психических проблем у детей. По данным исследования, длительное использование гаджетов коррелирует со снижением любознательности, самоконтроля, эмоциональной стабильности, а также с повышенной отвлекаемостью. Кроме того, дети, которые используют гаджеты час в день и более, часто имеют проблемы в общении со сверстниками, отметили ученые.

В пользу выводов экспертов говорят данные анализа сведений, полученных в рамках национального опроса родителей о здоровье детей за 2016 год. Изучение этой информации позволило установить закономерность между временем, проведенным у экранов гаджетов, и психическим состоянием как у детей младшего возраста, так и у подростков. В отношении подростков такая закономерность проявляется гораздо сильнее, заявили исследователи.