Вс, 4.11.2018
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Ученые: гаджеты вызывают у детей психические проблемы

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Ребенок с телефоном. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Журнал Preventive Medicine Report опубликовал результаты исследования американских ученых, подтвердивших опасность смартфонов для психики детей. Исследователи констатировали, что дети младше 18 лет, которые проводят у экранов смартфонов и других гаджетов более часа в день, склонны к возникновению психических проблем, пишет Medikforum.

Специалисты выяснили, что даже часа общения с гаджетами в день достаточно, чтобы привести к появлению психических проблем у детей. По данным исследования, длительное использование гаджетов коррелирует со снижением любознательности, самоконтроля, эмоциональной стабильности, а также с повышенной отвлекаемостью. Кроме того, дети, которые используют гаджеты час в день и более, часто имеют проблемы в общении со сверстниками, отметили ученые.

В пользу выводов экспертов говорят данные анализа сведений, полученных в рамках национального опроса родителей о здоровье детей за 2016 год. Изучение этой информации позволило установить закономерность между временем, проведенным у экранов гаджетов, и психическим состоянием как у детей младшего возраста, так и у подростков. В отношении подростков такая закономерность проявляется гораздо сильнее, заявили исследователи.

В частности, было установлено, что у подростков от 14 до 17 лет, проводящих у экранов гаджетов семь и более часов в день, психические проблемы выражаются существеннее, чем у детей той же возрастной группы, но проводящих у экранов час в день. Конкретно речь идет о таких проблемах, как депрессия и тревожность.

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