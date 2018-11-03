Хирург случайно удалил пациентке здоровую почку

Департамент здравоохранения американского штата Флорида инициировал проверку после того, как хирург вырезал пациентке здоровую почку, пишет The Palm Beach Post.
Операция прошла в апреле 2016 года. Женщина обратилась в больницу из-за болей в спине после автомобильной аварии. Во время операции на позвоночнике хирург Рамон Васкез заметил у женщины в полости таза посторонний объект. Решив, что это злокачественная опухоль, он без промедления удалил ее.
Как позднее установил патологоанатом, из операционной женщина вышла без одной полноценно функционирующей почки. Удаленный орган опустился в тазовую область из-за врожденных особенностей организма.
Васкез имел безупречную репутацию до этой ошибки. Сейчас ему грозят многочисленные штрафы. Медика могут лишить лицензии.
Адвокат Васкеза считает, что вина лежит на больнице, которая не предупредила его об особенностях пациентки. Эту информацию должны были передать после проведенной перед операцией магнитно-резонансной томографии.