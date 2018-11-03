Хирург случайно удалил пациентке здоровую почку

Операция прошла в апреле 2016 года. Женщина обратилась в больницу из-за болей в спине после автомобильной аварии. Во время операции на позвоночнике хирург Рамон Васкез заметил у женщины в полости таза посторонний объект. Решив, что это злокачественная опухоль, он без промедления удалил ее.

Как позднее установил патологоанатом, из операционной женщина вышла без одной полноценно функционирующей почки. Удаленный орган опустился в тазовую область из-за врожденных особенностей организма.

Васкез имел безупречную репутацию до этой ошибки. Сейчас ему грозят многочисленные штрафы. Медика могут лишить лицензии.