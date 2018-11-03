Ученые: здоровые привычки помогут от гипертонии

Следование этим привычкам на начальной стадии гипертонии фактически вылечивает, поскольку необходимость в употреблении медикаментов отпадает, установили американские ученые. Их выводы на этот счет опубликовал EurekAlert!.

Исследователи обнаружили, что на начальных стадиях гипертонии (артериальное давление на уровне 130-160/80-90 мм рт. ст.), серьезно сократить потребность в лекарственной терапии с помощью здоровых привычек возможно уже через 16 недель. Это было обнаружено в ходе эксперимента с участием 129 мужчин и женщин в возрасте от 40 до 80 лет, имеющих избыточный вес либо ожирение.

По словам специалистов, все участники эксперимента к его началу имели симптомы начинающейся гипертонии – абсолютно у всех давление было повышенным. При этом половина добровольцев регулярно принимала гипотензивные препараты.

В рамках испытаний людей поделили на группы, в каждой из которых придерживались определенного формата питания. Участники первой группы стали есть меньше животных жиров и употребляли лишь минимум красного мяса, соли и сахара, тогда как овощей и фруктов и нежирных белковых продуктов, наоборот, стали употреблять больше. Также эти испытуемые регулярно выполняли физические упражнения. Во второй группе добровольцы скорректировали питание, но обходились без упражнений, а в третьей вели привычный образ жизни.