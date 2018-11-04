В Ласнамяэ может появиться отделение экстренной медицины

«Учитывая перегрузку отделений экстренной медицины в Таллинне, мы сообщаем о своей готовности открыть в Lasnamäe Medicum дополнительное приемное отделение экстренной медицины первичного уровня. Большинство пациентов, обращающихся в отделения экстренной медицины, могли бы получить помощь в решении проблем со здоровьем на приеме семейного врача или семейной сестры, но несмотря на это они по разным причинам ищут помощь в отделениях экстренной медицины. Мы в Medicum всесторонне проанализировали готовность как в плане персонала и помещений, так и в технологическом плане, чтобы открыть дополнительное приемное отделение экстренной медицины первичного уровня. Новое приемное отделение могло бы работать с 8 до 22 часов, то есть в самое пиковое время обращений в отделения экстренной медицины. Мы начинаем вести переговоры по части финансирования этой инициативы», – сказал член совета Medicum доктор Яанус Воол.

«К нам могли бы обращаться больные, которые недостаточно быстро могут попасть со своим острым заболеванием к семейному врачу, либо у семейных врачей которых отсутствуют оперативные возможности для исследований, а также те, чья проблема со здоровьем обострилась, пока он стоял в очереди на прием к врачу-специалисту. Мы убеждены в своей способности оказывать качественную, оперативную и ориентированную на пациента помощь, а в сотрудничестве с другими таллиннскими отделениями экстренной медицины мы смогли бы уменьшить перегруженность наших коллег», – добавил Воол.

По его словам, решение проблемы с перегруженностью отделений экстренной медицины должна предоставить эстонская система здравоохранения. Воол отмечает, что именно центры здоровья оказывают, например, в Финляндии и Швеции экстренную помощь первичного уровня, а в большие больницы попадают только те пациенты, в случае с которыми экстренная медицина более высокого этапа оправдана.