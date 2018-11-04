В Эстонии набирают популярность собаки-помощники для диабетиков

"Наш опыт показывает, что собака значительно точнее, чем электронный прибор. Если даже глюкометр покажет, что уровень сахара в норме, то собака укажет на то, что что-то не так и тогда мы успеваем вовремя среагировать", - говорит владелец собаки-помощника для диабетиков Каарель Туулис, слова которого приводит Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру" (ETV+).