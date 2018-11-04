Пн, 5.11.2018
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  • В Эстонии набирают популярность собаки-помощники для диабетиков

В Эстонии набирают популярность собаки-помощники для диабетиков

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Собака. Иллюстративное фото.

ФОТО: /Caters News Agency

Популярность собак, определяющих уровня сахара в крови человека, растет. Задача таких животных - по запаху распознать изменение уровня сахара в крови хозяина и дать ему об этом знать.

"Наш опыт показывает, что собака значительно точнее, чем электронный прибор. Если даже глюкометр покажет, что уровень сахара в норме, то собака укажет на то, что что-то не так и тогда мы успеваем вовремя среагировать", - говорит владелец собаки-помощника для диабетиков Каарель Туулис, слова которого приводит Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру" (ETV+).

По словам владельцев мохнатых-глюкометров, самое сложное в процессе обучения - научить собаку подавать сигнал сразу же как только уровень сахара в крови начинает падать.

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