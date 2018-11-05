Ле Валликиви: во всех злодеяниях мира виноваты семейные врачи

Сообщество семейных врачей выглядит более злобной и влиятельной организацией, чем сицилийская мафия, поскольку уже многие годы умудряется быть источником всех мировых несчастий. В частности, семейные врачи виноваты в огромных нагрузках ЭМО, в пренебрежении детским здоровьем, в проблемах электронной медицинской системы, в создании нетрудоспособности, а также в ужасном обращении с клиентами социальных учреждений.

Это только то, что можно найти в отчете Госконтроля. Если посмотреть шире, то тем для осуждения окажется больше, разве что родильные отделения в больницах Пыльва и Валга закрыли какие-то другие злые люди. Когда вы ищете человека, виновного в пересыхании вашего колодца или пропаже домашнего животного, ваш семейный врач случайно не смотрит виноватыми глазами?

Это несколько эмоционально сложно, потому что, как это обычно бывает, затронутыми и уязвленными себя ощущают самые лучшие люди в мире, а те, чьи уши должны бы покраснеть, продолжают шагать вперед с непроницаемым лицом. В то же время, если ты за годы привык быть осуждаемым, то держишь спину прямо и идешь своей дорогой, потому что работу нужно продолжать делать.

Если несколько более рационально посмотреть на цифры, то можно увидеть, что 6 600 000 (читайте: шесть миллионов шестьсот тысяч!) раз пациенты получали своевременную и квалифицированную помощь в центрах семейных врачей. И около 230 000 раз что-то пошло не так. Это менее 4% от всех визитов. То есть, в большинстве случаев (96%) все проходит гладко и профессионально, но никто не обращает на это внимания. Но кутерьма разыгралась именно вокруг этих редких случаев, когда была сделана ошибка.

Будучи же довольно давно обвиняема во всем мировом зле, я уверена, что у семейных врачей достаточно крепкие спины, чтобы принять выводы Госконтроля рационально и продолжать делать свое дело.

Тот тренд, который был виден в результатах аудита Госконтроля в 2011 году, сейчас еще больше вырос. Те самые «быстрые и злые» молодые люди, которые семь лет назад доходили своими ногами до отделений ЭМО с 8 до 18 часов и после этого самостоятельно счастливо уходили (ждать пришлось долго, но зато теперь ВСЕ анализы сделаны и совершенно точно ясно, что они здоровы), делают это по-прежнему, но они при этом они еще больше уверены в своем праве.