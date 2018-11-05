Ле Валликиви: во всех злодеяниях мира виноваты семейные врачи

Если один русский классик винил со всем мировом зле худых людей, то, согласно свежему аудиту Госконтроля, этот «подвиг» вполне можно приписать семейным врачам, пишет председатель правления Эстонского общества семейных врачей Ле Валлакиви в Facebook.
Сообщество семейных врачей выглядит более злобной и влиятельной организацией, чем сицилийская мафия, поскольку уже многие годы умудряется быть источником всех мировых несчастий. В частности, семейные врачи виноваты в огромных нагрузках ЭМО, в пренебрежении детским здоровьем, в проблемах электронной медицинской системы, в создании нетрудоспособности, а также в ужасном обращении с клиентами социальных учреждений.
Это только то, что можно найти в отчете Госконтроля. Если посмотреть шире, то тем для осуждения окажется больше, разве что родильные отделения в больницах Пыльва и Валга закрыли какие-то другие злые люди. Когда вы ищете человека, виновного в пересыхании вашего колодца или пропаже домашнего животного, ваш семейный врач случайно не смотрит виноватыми глазами?
Это несколько эмоционально сложно, потому что, как это обычно бывает, затронутыми и уязвленными себя ощущают самые лучшие люди в мире, а те, чьи уши должны бы покраснеть, продолжают шагать вперед с непроницаемым лицом. В то же время, если ты за годы привык быть осуждаемым, то держишь спину прямо и идешь своей дорогой, потому что работу нужно продолжать делать.
Если несколько более рационально посмотреть на цифры, то можно увидеть, что 6 600 000 (читайте: шесть миллионов шестьсот тысяч!) раз пациенты получали своевременную и квалифицированную помощь в центрах семейных врачей. И около 230 000 раз что-то пошло не так. Это менее 4% от всех визитов. То есть, в большинстве случаев (96%) все проходит гладко и профессионально, но никто не обращает на это внимания. Но кутерьма разыгралась именно вокруг этих редких случаев, когда была сделана ошибка.
Будучи же довольно давно обвиняема во всем мировом зле, я уверена, что у семейных врачей достаточно крепкие спины, чтобы принять выводы Госконтроля рационально и продолжать делать свое дело.
Тот тренд, который был виден в результатах аудита Госконтроля в 2011 году, сейчас еще больше вырос. Те самые «быстрые и злые» молодые люди, которые семь лет назад доходили своими ногами до отделений ЭМО с 8 до 18 часов и после этого самостоятельно счастливо уходили (ждать пришлось долго, но зато теперь ВСЕ анализы сделаны и совершенно точно ясно, что они здоровы), делают это по-прежнему, но они при этом они еще больше уверены в своем праве.
Они и мои пациенты тоже. И их не так уж мало. И я не считаю себя самым плохим врачом и в последние годы работала в двух разных центрах. Я смотрю на эти эпикризы из ЭМО и мне, как семейному врачу, так неловко, что хоть ложись и помирай. Изжога, боль в спине, воспаление уха, укус клеща, глисты и т.д. И каждый раз я надеюсь, что врач ЭМО так торопился, что не успел посмотреть, что именно я семейный врач пациента или, еще хуже, подумал, что я направила этого человека в ЭМО. Это просто так стыдно.
Но я не об этом хотела поговорить, потому что система по-прежнему поощряет такое поведение. Я хочу поговорить о тех пациентах, которые действительно становятся жертвами этой системы. О тех самых лучших в мире людях, которые читают в газетах и социальных СМИ о том, что врача нельзя беспокоить понапрасну. И скорую без дела тоже нельзя вызывать. И обращаться в ЭМО. И поэтому у меня в последние годы в кабинете побывало пугающе много пациентов, чье состояние здоровья леденит мою душу. Например, одна пациентка сегодня обнаружила, что ее рука не двигается, а половину лица перекосило. Или мужчина, у которого ночью болела грудная клетка, и он надеялся, что пройдет само. Но к утру не прошло, и пациент ехал 70 км до семейного врача, а когда ему становилось невыносимо плохо, он стоял на краю дороги и пережидал приступ. Или пожилая женщина, которая несколько месяцев ходила с раздробленным предплечьем, прежде, чем дошла до нас. Или мужчина среднего возраста, который после операции на слепой кишке лежал дома с болями и высокой температурой, ожидая, пока пройдет. В конце концов он написал нам. И таких примеров много. И объединяющим фактором тут является ответ на вопросы: «Где вы раньше были и почему не вызвали скорую?». Ответ звучит так: «Врачам и так тяжело. Не хотел беспокоить».
Моя просьба состоит в том, чтобы, обсуждая, кто виноват, куда делись деньги, где принимают плохие решения, кто больше всех работает, а кто бьет баклуши, нам хватило бы сил и понимания для того, чтобы принимать решения, которые поддержат этих самых лучших и скромных в мире людей, которые нуждаются в срочной помощи.
И я хочу поблагодарить всех тех людей, которые в прошлом году 6,6 млн раз доверили здоровье своему семейному врачу и медсестре.