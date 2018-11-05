Ученые: нежелание пить воду говорит о проблемах в организме

Воду необходимо пить даже если человек не испытывает чувство жажды, утверждают ученые. Они подчеркивают важность питья именно чистой воды, а не других жидкостей в виде соков, чаев, бульонов и т.д, пишет «Медикфорум». Эксперты высказались о том, почему некоторым людям не хочется пить воду: по их словам это может быть симптомом нарушений, происходящих в организме.