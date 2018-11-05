Ученые: нежелание пить воду говорит о проблемах в организме

Воду необходимо пить даже если человек не испытывает чувство жажды, утверждают ученые. Они подчеркивают важность питья именно чистой воды, а не других жидкостей в виде соков, чаев, бульонов и т.д, пишет «Медикфорум». Эксперты высказались о том, почему некоторым людям не хочется пить воду: по их словам это может быть симптомом нарушений, происходящих в организме.
Нежелание пить воду говорит о возможных нарушениях в организме, заявили исследователи. По их словам, человеческий организм физиологически может нуждаться в чистой питьевой воде, но эта необходимость не всегда чувствуется. В частности, нежелание пить воду может указывать на угнетение функции почек, либо на нарушение передачи и восприятия импульсов в нервных клетках.
Ученые напомнили, что организм ежедневно расходует разными способами до 2,5 литров воды – это не в условиях жары, а при вполне комфортной температуре и влажности воздуха. В жаркой среде, а также при усилении физической активности тело лишается жидкости еще более интенсивно. Поэтому организму физически нужна влага - для восполнения водного баланса. Недостаток воды в организме способствует появлению камней в почках, сбою метаболизма и набору лишнего веса, сгущению крови, головным болям, морщинам на лице.
Тотальное отсутствие чувства жажды и нежелание пить воду должны настораживать, отмечают специалисты. Также это должно стать поводом посетить медучреждение, обследоваться у нефролога, невропатолога.