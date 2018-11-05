В Польше намерены запретить въезд невакцинированным иностранцам

Он также заявил, что в Польше все случаи заболевания корью занесены из-за границы. Всего было зафиксировано 17 случаев подозрения на корь. Вероятно, заболевшие могли быть непривитыми.

"Все случаи кори - занесенные заболевания. У нас в Польше нет местной кори и, я надеюсь, в следующем году Всемирная организация здравоохранения признает нас страной без местной кори. Программа прививок в Польше эффективна. Посмотрите, сколько заболеваний в соседних странах - намного больше, чем в Польше", - сказал Шумовский.

Ранее сообщалось о подозрении на заболевание корью, привезенном из-за рубежа. Речь идет об ученике лицея в Володаве, который является гражданином Украины. Сейчас он находится в больнице.