Шум способен довести до инсульта

Как пишет MedDaily со ссылкой на Xinhua, шумы способны усилить активность зоны в мозге, задействованной в стрессовом ответе. Это грозит развитием воспаления в сосудах, предупреждают врачи. Итак, если человек сталкивался с высоким уровнем шумового загрязнения (шум от большой дороги, аэропорта), он имеем повышенный риск сердечных приступов и инсультов.
Этот вывод был сделан после анализа состояния 499 здоровых добровольцев (средний возраст - 56 лет). Из 499 добровольцев сердечный приступ или инсульт за пять лет наблюдений выявили у 40 человек. У них эксперты обнаружили повышенную активность миндалины, важной для регулирования стресса и эмоциональных реакций, если человек сталкивался с повышенным уровнем шумового загрязнения.
При этом высокий уровень шума и активности в миндалине соответствовал повышенным показателям воспаления в сосудах. Для жертв самых высоких уровней шумового загрязнения риск сердечного приступа или инсульта возрастал более чем в 3 раза по сравнению с людьми, жившими в относительной тишине.