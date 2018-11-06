Шум способен довести до инсульта

Этот вывод был сделан после анализа состояния 499 здоровых добровольцев (средний возраст - 56 лет). Из 499 добровольцев сердечный приступ или инсульт за пять лет наблюдений выявили у 40 человек. У них эксперты обнаружили повышенную активность миндалины, важной для регулирования стресса и эмоциональных реакций, если человек сталкивался с повышенным уровнем шумового загрязнения.