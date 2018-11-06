Ученые: людям с нездоровым кишечником нельзя принимать пробиотики

Пробиотики нельзя принимать людям с нездоровым кишечником - с воспалительными заболеваниями кишечника, синдромом раздраженной толстой кишки. Также эти добавки неэффективны при ожирении, пищевой аллергии и целиакии. Данное заключение было сделано учеными из Cockrell School of Engineering Техасского Университета в Остине.

Специально разработанная специалистами технология «органы на чипе» (при этом создается миниатюрная модель органов) позволила им проследить, как взаимодействуют пробиотики и кишечный эпителий – слой клеток, выстилающих полость органа изнутри и защищающий весь организм от токсинов и бактерий желудочно-кишечного тракта. В результате исследователи констатировали, что полезность добавок с пробиотиками зависит от состояния эпителия - положительный эффект они дают только в том случае, если этот слой не поврежден. Если же на эпителии имеются поврежденные участки, то полезные бактерии, содержащиеся в добавках с пробиотиками могут оказывать даже негативное действие на организм.