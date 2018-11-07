Спать дольше девяти часов оказалось смертельно опасным

Женщины, относящиеся к "жаворонкам", на 48% реже страдают от рака груди по сравнению с "совами". Ученые Бристольского университета выяснили это, исследовав более 400000 женщин, передает MEDdaily со ссылкой на The Daily Mail.
Также было установлено: женщины, спавшие дольше рекомендованных 7-9 часов, имеют повышение риска рака груди на 20% в расчете на каждый лишний час. Выявленную связь ученые объясняют так: жаворонки лучше высыпаются, а совы чаще имеют нарушения сна, способные повлиять на риск рака. В целом более поздний отход ко сну негативно сказывается на внутренних часах женского тела. Собственно, по этой же причине люди, работающие по ночам, имеют повышенный риск рака.
Также был проведен анализ генов женщин. Возможно, их активность напрямую зависит от времени суток. Правда, специалисты не уверены, что банальное изменение режима сна позволит сразу же снизить риск рака груди.