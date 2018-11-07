Спать дольше девяти часов оказалось смертельно опасным

Также было установлено: женщины, спавшие дольше рекомендованных 7-9 часов, имеют повышение риска рака груди на 20% в расчете на каждый лишний час. Выявленную связь ученые объясняют так: жаворонки лучше высыпаются, а совы чаще имеют нарушения сна, способные повлиять на риск рака. В целом более поздний отход ко сну негативно сказывается на внутренних часах женского тела. Собственно, по этой же причине люди, работающие по ночам, имеют повышенный риск рака.