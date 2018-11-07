Врачей обвинили в ампутации здоровой ноги

Сразу после операции, 4 ноября, сын женщины собственными глазами увидел, что хирурги оставили нетронутой почерневшую правую стопу матери, а левую ногу удалили до середины бедра.

«Мы с родственниками уличили врачей в замене листов истории болезни... Также были изменены записи первичного осмотра, где написали, что у мамы обе ноги черные, — рассказал изданию мужчина. — Но у нас есть фото, сделанное за сутки до этого, где видно — одна нога черная, а другая светлая. Их не перепутать».

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, сообщает «Комсомольская правда в Воронеже».

«Департамент здравоохранения затребовал у нас всю необходимую информацию, — рассказал газете главврач больницы Сергей Шамсутдинов. — Однако предварительно могу сказать следующее: у пациентки были поражены обе ноги. Визуально, действительно, одна в меньшей степени. И именно ее ампутировали. Но она точно не была здоровой».

Почему ампутировали именно левую ногу, а не правую, на которой болезнь визуально была выражена ярче, главврач пояснить не смог и добавил, что ждет объяснений хирурга.

«Женщина, делавшая операцию, явно принимала решение не одна. Дежурили 4 ноября четыре специалиста и, уверен, что хирург с ними советовалась», — добавил Шамсутдинов. Он также отверг предположение, что причиной возможной врачебной ошибки могло стать алкогольное опьянение в праздничный день.

Пострадавшая имеет официальный статус узницы концлагеря. До выхода на пенсию она работала учителем в школе и получила звание заслуженной работницы образования Российской Федерации.