В Эстонии в этом году СПИД диагностирован у 22 человек

По состоянию на сегодняшний день в этом году ВИЧ в Эстонии диагностирован у 167 человек, а СПИД - в 22 случаях.
ВИЧ диагностирован у 73 человек в Таллинне, 33 - в Ида-Вирумаа, 20 - в Нарве, 15 - в Харьюмаа, у шести человек - Ляэне-Вирумаа, у пяти - в Тартумаа, у четверых - в Пярнумаа, у троих - в Вильяндимаа, по два случая в Ярвамаа и в Валгамаа, и по одному случаю на Хийумаа, в Ляэнемаа, Рапламаа и на Сааремаа, сообщил Департамент здоровья.
СПИД диагностирован у девяти человек в Таллинне, по три случая диагностированы в Пярнумаа, Ляэне-Вирумаа и Харьюмаа, два в Ида-Вирумаа и по одному на Сааремаа и Хийумаа.
В прошлом году, по данным Департамента здоровья, ВИЧ диагностировали у 219 человек, а СПИД у 20. Всего в Эстонии зафиксирован 9861 случай ВИЧ, в том числе 536 случаев СПИД.