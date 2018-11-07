В Эстонии в этом году СПИД диагностирован у 22 человек

ВИЧ диагностирован у 73 человек в Таллинне, 33 - в Ида-Вирумаа, 20 - в Нарве, 15 - в Харьюмаа, у шести человек - Ляэне-Вирумаа, у пяти - в Тартумаа, у четверых - в Пярнумаа, у троих - в Вильяндимаа, по два случая в Ярвамаа и в Валгамаа, и по одному случаю на Хийумаа, в Ляэнемаа, Рапламаа и на Сааремаа, сообщил Департамент здоровья.