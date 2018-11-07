Грипп набирает силу: выявлены новые случаи заражения

На прошлой неделе в связи с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей к врачам обратились 3099 человек, половина из них - дети. Заболеваемость остается стабильной, ее интенсивность - низкая.
Средняя заболеваемость на 100 000 жителей составляет 235,6. Количество заболевших по уездам существенно не различается. Больше всего заболевших среди детей в возрасте до пяти лет.
Среди циркулирующих вирусов выявлены риновирусы, вирусы парагриппа и аденовирусы.
Лабораторно подтверждены два случай заболевания гриппом А. О постоянном распространении вирусов гриппа пока говорить нельзя, потому что сейчас регистрируются лишь единичные случаи заболевания. Кроме того, пока рано говорить, какие вирусы гриппа будут доминировать в этом сезоне, поскольку количество количество подтвержденных заболеваний пока недостаточно для того, чтобы делать прогнозы.
По данным Европейской сети мониторинга гриппа, интенсивность заболеваемости сейчас низкая во всех странах европейского региона. Пока ни в одной из них не выявлено постоянного распространение гриппа, однако единичные случаи заражения регистрируются практически повсюду.