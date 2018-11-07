Грипп набирает силу: выявлены новые случаи заражения

Средняя заболеваемость на 100 000 жителей составляет 235,6. Количество заболевших по уездам существенно не различается. Больше всего заболевших среди детей в возрасте до пяти лет.

Среди циркулирующих вирусов выявлены риновирусы, вирусы парагриппа и аденовирусы.

Лабораторно подтверждены два случай заболевания гриппом А. О постоянном распространении вирусов гриппа пока говорить нельзя, потому что сейчас регистрируются лишь единичные случаи заболевания. Кроме того, пока рано говорить, какие вирусы гриппа будут доминировать в этом сезоне, поскольку количество количество подтвержденных заболеваний пока недостаточно для того, чтобы делать прогнозы.