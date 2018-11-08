Кардиологи: энергетические напитки опасны даже для самых здоровых людей

В самом начале (до употребления пары банок энергетика) и через полтора часа производилась оценка состояния сосудов добровольцев (диаметр просвета сосудов). Оказалось, после употребления энергетиков просвет сократился в два раза, что говорило об острой недостаточности сосудистой функции, пишет MedDaily .

И виноват в этом состав - кофеин, таурин, сахар и другие добавки, которые являются практически идентичными для всех энергетиков. К счастью, так как добровольцы молоды и не имели болезней, негативный эффект от употребления энергетиков был обратим.