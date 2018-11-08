Врачи объяснили, почему россиянке ампутировали обе ноги вместо одной

По словам Шамсутдинова, пациентка поступила в клинику с необратимым поражением обеих нижних конечностей и жаловалась на сильные боли. Решение о срочной ампутации левой ноги принималось на консилиуме врачей, передает Lenta.ru.

«Обывателю может показаться, что левая нога не сильно поражена, однако специалистам было очевидно — это опасное состояние, угрожающее жизни. Пациентке оказали всю необходимую в сложившейся ситуации помощь. На момент поступления в больницу она нуждалась в удалении обеих конечностей», — сказал врач.

Он добавил, что из-за преклонного возраста женщины операцию решили провести поэтапно, и через пару дней после удаления одной ноги ампутировали вторую.

Ранее следователи начали проверку после обращения жителя Воронежа, который сообщил, что медики вместе с пораженной гангреной ногой удалили его престарелой матери и здоровую. Мужчина утверждал, что никаких медицинских показаний для этого не было, а врачи подменили листы истории болезни.