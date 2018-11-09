Открыт новый способ борьбы с особо опасным раком

Циркадными ритмами называют колебания интенсивности различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи, включая обмен веществ, сон, бодрствование, прием и усвоение пищи, и зависящих от режима дня, пишет lenta.ru. Известно, что правильный суточный ритм увеличивает продолжительность жизни организма и уменьшает риск рака, а нарушение биоритмов, наоборот, провоцирует развитие различных заболеваний.

Исследователи определили изоформу ядерного фактора гепатоцитов 4-альфа (HNF4α), который подавляет функционирование гена BMAL1, участвующего в формировании циркадного ритма и активного в клетках печени. Эта изоформа, называемая P2-HNF4α, отличается по своим свойствам от P1-HNF4α, который зависит от циркадных ритмов и ингибирует провоцирующие развитие рака гены. P2-HNF4α начинает синтезироваться при специфической транскрипции гена HNF4α, управляемой альтернативным промотором.