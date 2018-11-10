Врач: сон при свете опасен для здоровья

«Наличие четкой связи между избыточной освещенностью и риском развития различных болезней подтверждается все больше. Прежде всего речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, раке», - отметил ученый.

По словам эксперта, дневной свет является главным регулятором выработки гормона мелатонина – при его уменьшении и наступлении темноты гормон вырабатывается активнее. Избыточный свет в темное время суток сдвигает выработку мелатонина на более позднее время, в результате сон не наступает в положенные часы. Поэтому перед отходом ко сну не нужно находиться в ярко освещенном помещении, а сам сон должен проходить только в полной темноте.