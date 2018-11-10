Врач: сон при свете опасен для здоровья

Сон не в полной темноте ведет к увеличению риска развития сердечно-сосудистых болезней, а также рака. Об этом сообщил руководитель центра медицины сна Московского государственного университета имени Ломоносова, врач-кардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Калинкин, пишет «Медикфорум».
«Наличие четкой связи между избыточной освещенностью и риском развития различных болезней подтверждается все больше. Прежде всего речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, раке», - отметил ученый.
По словам эксперта, дневной свет является главным регулятором выработки гормона мелатонина – при его уменьшении и наступлении темноты гормон вырабатывается активнее. Избыточный свет в темное время суток сдвигает выработку мелатонина на более позднее время, в результате сон не наступает в положенные часы. Поэтому перед отходом ко сну не нужно находиться в ярко освещенном помещении, а сам сон должен проходить только в полной темноте.
В свою очередь, просыпаться и подниматься с постели в полной темноте ученые не рекомендуют. Научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Алексея Северцова РАН, доктор биологических наук Владимир Ковальзон сообщил, что сон должен заканчиваться после восхода солнца. Исследования показали, что если после окончания сна человек оказывается в условиях темноты, у него повышается вероятность нарушения иммунитета и возникновения депрессии.