Эти напитки помогут оставаться молодым и здоровым

Напиток первый: зеленый чай. Это лучший источник антиоксидантов, препятствующих образованию свободных радикалов в организме и предотвращающих их разрушающее воздействие. Повреждая клетки организма, свободные радикалы становятся причиной рака и сердечно-сосудистых болезней. Также подобное повреждение дает эффект ускоренного старения.

Напиток второй: каркадэ. Чай каркаде совсем не напрасно оказался в ряду лучших напитков для омоложения. Он отличается высокой концентрацией веществ антоцианов, которые обеспечивают антивозрастной эффект – главным образом, тем, что снижают воспалительные процессы в организме.

Напиток третий: кофе. Его главный компонент кофеин обладает свойством блокировать определенные сигнальные пути в клетках нашего организма – эта блокировка обеспечивает защиту нервной системы от возникновения нейродегенеративных заболеваний.

Напиток четвертый: какао. Какао также способствует омоложению, поскольку обеспечивает эффект защиты от старящих заболеваний, связанных с угнетением когнитивной функции мозга. Какао тормозит процессы ухудшения памяти и концентрации, улучшает мыслительные способности в пожилом возрасте.

Напиток пятый: томатный сок. Он богат ликопином -каротиноидом, предшественником витамина А. Эффект ликопина связывают с противораковыми свойствами. Кроме того, благодаря этому веществу улучшается состояние кожи, омолаживается внешний вид.

Напиток шестой: отвар шиповника. Это кладезь витамина С, который повышает иммунитет и защищает от развития опасных возрастных заболеваний, прежде всего - онкологических.